إسرائيل تغلق معبر الكرامة أمام المسافرين بين الضفة الغربية والأردن

المصدر: د ب أ

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أغلقت السلطات الإسرائيلية، اليوم، معبر الكرامة أمام حركة المسافرين الفلسطينيين، والشحن، بين الضفة الغربية والأردن، وذلك حسبما أفادت مصادر فلسطينية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم، عن المصادر قولها إن «سلطات الاحتلال أغلقت المعبر أمام المسافرين، بالتزامن مع تكثيف إجراءات الاحتلال العسكرية في أريحا، والأغوار غرباً».

وكانت هيئة البث الإسرائيلية ذكرت أن «ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح متوسطة إلى خطيرة باعتداء إطلاق نار إرهابي في غور الأردن»، مشيرةً إلى أن قوات الأمن تُجري أعمال تمشيط.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن «إرهابياً أطلق النار على عدة مركبات بالقرب من العوجا في منطقة الأغوار في الضفة الغربية، وهرعت القوات إلى مكان الحادث، وأغلقت الطرق في المنطقة وبدأت في ملاحقة الضالعين».

وأشار إلى أن «منفّذ الهجوم فر من المكان بدون مركبة، وتشارك المروحيات في عملية المطاردة وسط تمشيط منطقة العوجا والقرى المجاورة».

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