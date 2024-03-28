5 قتلى في ضربة إسرائيلية على جنوب لبنان

المصدر: بيروت، تل أبيب - وكالات

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لقي خمسة أشخاص حتفهم، الليلة الماضية، في ضربة إسرائيلية بجنوب لبنان بينهم مقاتلون من ميليشيا «حزب الله»، كما نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية.

وكانت إسرائيل شنت أمس، غارة، على مركز إسعاف في قرية الهبّارية بجنوب لبنان، مّا أسفر عن سقوط ضحايا، فيما ذكرت ميليشيا «حزب الله» انها ردت بقصف كريات شمونة شمال إسرائيل بعشرات الصواريخ.

وأفاد بيان صادر عن الميليشيا بأن عناصرها قصفوا كريات شمونة بعشرات الصواريخ، رداً على قصف الهبارية. وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية سقوط إسرائيلي جراء إصابة أحد الصواريخ مصنعاً في كريات شمونة.

وقالت خدمات الطوارئ الإسرائيلية، إن الضربة أسفرت عن مقتل عامل مصنع.

وأكدت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الغارة الإسرائيلية استهدفت مركز جمعية الإسعاف اللبناني التابع لـ «الجماعة الإسلامية» في الهبارية ما أدى إلى تدميره وسقوط 7 من عناصر الطاقم الطبي، بالإضافة إلى جرح 4 مدنيين.

وقالت «جمعية الإسعاف اللبنانية» في بيان إنّ الغارة استهدفت مبنى يستخدمه جهاز الطوارئ والإغاثة الذي يخضع لإشرافها.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن الغارة على الهبارية استهدفت من وصفته بأنه «مخرب»، إذ ذكر ناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن الشخص المستهدف «روّج لاعتداءات إرهابية نحو إسرائيل». وأضاف أن المستهدف «ينتمي إلى تنظيم الجماعة الإسلامية، وإنه كان أيضاً ضالعاً في الماضي في تنفيذ اعتداءات»، مشيراً إلى أن عدداً آخر ممن وصفهم بـ «المخربين قتلوا في الغارة ذاتها».

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