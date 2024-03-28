مقتل 3 فلسطينيين بمداهمة إسرائيلية في جنين

المصدر: رام الله - أ.ف.ب

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن ثلاثة فلسطينيين لقوا حتفهم فجر أمس، خلال عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، فيما أكد الجيش الإسرائيلي قتلهم بمسيرات حربية واعتقال آخرين.

وقالت الوزارة في بيان إن القتلى هم أيمن يوسف عزوقة (19 عاماً)، ومحمد السبتي (19 عاماً) وحمزة عرعراوي. وذكرت أن أربعة شبان آخرين أصيبوا بجراح متفاوتة.

وقال شهود عيان في مدينة جنين ومخيمها إن الجيش الإسرائيلي دخل مدينة جنين والمخيم بعد منتصف الليل وداهم منازل في المنطقة الشرقية للمدينة، حيث اندلعت مواجهات.

وقال الجيش الإسرائيلي: «قضينا على إرهابيين مسلحين من الجو بمسيرات حربية وقام القناصة بالقضاء على إرهابي آخر بنيرانهم». وأضاف الجيش: «دمرت القوات الهندسية مركبة بداخلها عبوات جاهزة للاستعمال، وألقت القبض على شخصين كانا يتواجدان في السيارة قبل تدميرها».

وذكر شهود أن الجيش الإسرائيلي عمد إلى تجريف طرقات داخل مخيم جنين والمدينة. وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن بعد منتصف الليل، إصابة ثلاثة أشخاص برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة قباطية المحاذية لجنين.

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