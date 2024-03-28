السودان.. دعوة لإطلاق مشروع شريان حياة لمواجهة المجاعة

المصدر: الخرطوم- وكالات

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دعا تحالف تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في السودان، إلى إطلاق مشروع شريان حياة عالمي لتوفير المساعدات الإنسانية لنحو 20 مليون شخص يواجهون شبح المجاعة بسبب الحرب.

وأطلق تحالف تنسيقية «تقدم»، حملة «أنقذوا السودان» في محاولة للفت انتباه العالم إلى مخاطر المجاعة، قائلا:

إن الحملة تأتي استكمالاً للاجتماع الذي عقده رئيس الهيئة القيادية للتنسيقية، عبدالله حمدوك، بشأن تطورات الأوضاع في السودان، وضرورة لفت نظر العالم، لخطورة الأوضاع الإنسانية، وأهمية منحها الأولوية في الوقت الراهن. وإطلاق مشروع شريان حياة عالمي لتوفير الموارد اللازمة لتغطية الاحتياجات الإنسانية وضمان وصولها لمستحقيها.

وقال «تقدم» في بيان،، إن حمدوك اجتمع مع عدد واسع من الفاعلين في العون الإنساني المحليين، وأصحاب الأعمال والقيادات الدينية والمبدعين والمثقفين والسودانيين العاملين في المنظمات الدولية.

حيث تداولوا بشكل مستفيض حول الأزمة الإنسانية التي خلفتها حرب 15 أبريل، وتداعياتها الكارثية.

وذكر أن الظروف الاستثنائية في السودان تتطلب استجابة إنسانية فورية وواسعة النطاق وممولة بشكل جيد لتجنب المجاعة التي تلوح في الأفق.

وكان برنامج الأغذية العالمي، حذَّر في وقت سابق، من أن الحرب الدائرة في السودان لنحو عام، قد تخلف أكبر أزمة جوع في العالم في بلد يشهد أساسًا أكبر أزمة نزوح على المستوى الدولي.

ويعاني أكثر من 20 مليون سوداني من انعدام الأمن الغذائي الحاد، 5 ملايين منهم على شفا المجاعة، في حين يعاني العاملون في مجال الإغاثة الإنسانية الذين يساعدونهم، من صعوبات بالتنقل ونقص كبير في التمويل.

في الأثناء، أعلنت «المنسقية العامة للنازحين واللاجئين»، وهي مجموعة مدنية طوعية تعمل في إقليم دارفور السوداني، عن تصاعد معدلات الوفيات بين الأطفال داخل معسكرات النازحين التي تضم نحو 6 ملايين شخص، وقالت إنهم «بحاجة عاجلة إلى الغذاء».

من جهته قال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو إن الولايات المتحدة تتطلع لاستئناف محتمل لمحادثات السلام بشأن السودان في 18 أبريل المقبل بالسعودية.

وفي حين أن المفاوضات قد تبدأ أو لا تبدأ في 18 أبريل تقريبًا، ولم يكن من الواضح ما إذا كانت الأطراف المتحاربة ستوافق، قال بيرييلو إنه سيكون الوقت الطبيعي لاستئناف المحادثات بعد شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى مؤتمر للمانحين في باريس مخطط عقده في 15 أبريل.

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