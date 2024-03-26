إسرائيل تستهدف مستشفيات غزة

المصدر: غزة - وكالات

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واصل الجيش الإسرائيلي، محاصرة 3 مستشفيات في شمال وجنوب قطاع غزة تحت وابل القصف والغارات الجوية التي لا تهدأ لليوم الـ 171 من حربه في القطاع، مخلفة عشرات الضحايا.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، أمس، ارتفاع الحصيلة إلى 32333 قتيلاً و74694 جريحاً معظمهم من الأطفال والنساء في القطاع بعد خمسة أشهر ونصف من الحرب.

وشن الجيش الإسرائيلي، عشرات الغارات في مناطق متفرقة من القطاع، وواصل هجماته لليوم الثامن على مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة ولليوم الثاني في مستشفى الأمل ومحيطه في خان يونس جنوباً، حيث قال إنه قتل 20 مقاتلاً في اشتباكات وضربات جوية في المنطقة.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أنّ القوات الإسرائيلية تحاصر كلاً من مستشفى الأمل ومستشفى ناصر الذي يبعد عنه 1.5 كلم في خان يونس، وسط قصف عنيف جداً وإطلاق نار كثيف. وأضاف: «جميع طواقمنا تحت الخطر الشديد حالياً ولا تستطيع الحركة نهائياً». وطالبت الجمعية بتوفير ممر إنساني آمن لإجلاء الجرحى والطواقم من مستشفى الأمل الذي أغلق الجنود بوابته، بعد أن أجبرتهم القوات الإسرائيلية مساء الأحد على إخلائه.

وقالت، إن اثنين من أفرد الطاقم أصيبا بجروح، إثر إطلاق الجيش النار عليهما لدى محاولتهما إزالة الركام من الطريق.

وقال شهود عيان، إن الجيش طلب عبر مكبرات الصوت من الكادر الطبي والمرضى وجميع من يحتمون في مجمع الشفاء إخلاءه فوراً، لكن كثيرين قالوا إنهم يخافون من إطلاق النار عليهم أو اعتقالهم إذا خرجوا.

احتجاز العشرات

وأفاد شهود عيان، عن احتجاز عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال وإجبارهم على خلع ملابسهم وتقييدهم والاعتداء عليهم بالضرب والتنكيل بهم، وإرغام عشرات النساء والأطفال على النزوح سيراً على الأقدام إلى المواصي في جنوب القطاع لمسافة لا تقل عن 30 كيلومتراً.

ونسف الجيش الإسرائيلي، بالمتفجرات أكثر من 19 منزلاً ومبنى سكنياً وتجارياً في حي الرمال، متحدثاً وسط اشتباكات عنيفة في المنطقة تركزت في حي الرمال وتل الهوى ومخيم الشاطئ.

وقالت وزارة الصحة بغزة، إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية وصل إلى المستشفيات 107 قتلى، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وما زال عشرات المفقودين وبينهم أطفال تحت الأنقاض. وتحدثت عن مقتل 26 شخصاً وإصابة العشرات في غارات استهدفت خمسة منازل في رفح، في حين قال مسعفون فلسطينيون، إن 30 شخصاً لقوا حتفهم خلال الساعات الـ 24 الماضية في رفح. كما لقي قتل 18 شخصاً حتفهم لدى استهداف منزل عائلة سلمان في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأعلنت حركة حماس، أمس، قصف مدينة أسدود برشقة صاروخية. وأفادت الإذاعة الإسرائيلية، باعتراض صاروخين من أصل 8 أطلقت من غزة.

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