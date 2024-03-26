إسرائيل تعلن إحباط تهريب أسلحة للضفة

المصدر: القدس، بيروت - وكالات

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قال الجيش الإسرائيلي، أمس، إن قوات الأمن منعت تهريب أسلحة متطورة بينها عبوات تحتوي على شظايا متفجرة وألغام مضادة للدبابات إلى داخل الضفة الغربية.

وأضاف الجيش، أنّه تم كشف الأسلحة خلال عملية ضد ناشط مقيم في لبنان عضو في «حزب الله «والحرس الثوري الإيراني، موضحاً أنه كان يجند عناصر لتهريب الأسلحة وتنفيذ هجمات في الضفة الغربية.

في الاثناء نجا قيادي في حركة «حماس» من هجوم إسرائيلي بطائرة مسيرة استهدفه الأحد في شرق لبنان، على ما أفاد مصدر أمني لبناني. وقُتل مدني سوري في الضربة التي وقعت الأحد على طريق بلدة الصويري في البقاع الغربي، وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وكانت الضربة على بلدة الصويري التي تبعد نحو 5 كيلومترات عن الحدود مع سوريا، أول استهداف لهذه المنطقة في لبنان منذ بدء تبادل القصف على خلفية الحرب في غزة.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إلى أن المدني السوري كان يعمل لصالح متجر سوبرماركت في المنطقة.

وأفاد المصدر الأمني، بأن الضربة كانت تستهدف بالأساس قيادياً في «حماس» أثناء مروره في الطريق نفسه ونجا من الغارة.

واستهدفت 5 غارات إسرائيلية أيضاً، ليل السبت الأحد، مبنى مهجوراً لـ»حزب الله» في منطقة بعلبك، وفقاً لمصدر أمني آخر أشار إلى إصابة 4 أشخاص بينهم عنصر في «حزب الله».

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