3 آلاف قنبلة في قطاع غزة لم تنفجر بعد

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدرت منظمة «هانديكاب إنترناشونال» غير الحكومية أن ثلاثة آلاف قنبلة على الأقل من أصل 45 ألفاً أطلقتها إسرائيل على قطاع غزة بين 7 أكتوبر ومنتصف يناير، لم تنفجر، وفق ما حذر مسؤول في هذه المنظمة اليوم.

وقال نائب مدير العمليات الدولية في المنظمة، جان بيار ديلومييه لإذاعة فرنسا الدولية: «ثمة 3 آلاف قنبلة من بين هذه القنابل الـ45 ألفاً، لم تنفجر، وستشكل تلك، في الواقع، خطراً إضافياً، ولاسيما بالنسبة للمدنيين، عند العودة في الوقت الذي يتعين فيه نشر المساعدات الإنسانية».

وهذا العدد، الذي قدرته "Mine Action Area of responsibility"، وهي مجموعة عمل مكونة من منظمات غير حكومية تنشط في الموقع من بينها «هانديكاب إنترناشيونال»، يغطي الفترة الممتدة بين 7 أكتوبر ويناير، بينما يستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأمضى ديلومييه عدة أيام في رفح على الحدود المصرية، حيث يقيم نحو 1,5 مليون فلسطيني، معظمهم من النازحين.

واعتبر بشكل خاص أن وحده وقف إطلاق النار كفيل بمنح المزيد من الرؤية لمنظمة «هانديكاب إنترناشونال» كي «تبدأ بالطبع أعمال إزالة الألغام وتلوث مخلفات الحرب من المتفجرات».

وسيحاول مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مرة أخرى الاثنين تبني نص يطالب «بوقف فوري لإطلاق النار» في غزة، بعد أن عارضته الولايات المتحدة عدة مرات، وإن أظهرت في الآونة الأخيرة إشارات تدل على تغير في اللهجة التي تتبعها مع حليفتها إسرائيل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز