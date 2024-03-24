محادثات أمريكية إسرائيلية حول هدنة مؤقتة في غزة

المصدر: أ ف ب

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غادر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) بيل بيرنز ورئيس الموساد ديفيد برنيع الدوحة مساء أمس، بعد المشاركة في محادثات بشأن هدنة موقتة في غزة وعملية تبادل رهائن وأسرى، وفق ما أفاد مصدر مطلع.

وقال المصدر، الذي طلب عدم كشف اسمه، إن بيرنز وبرنيع «غادرا الدوحة لإطلاع فريقيهما على تفاصيل الجولة الأخيرة» من المحادثات، مضيفاً أن المفاوضات «ركّزت على التفاصيل ونسبة تبادل الرهائن والأسرى».

ويجري وسطاء أمريكيون وقطريون ومصريون، منذ أسابيع، محادثات ترمي إلى التوصل إلى هدنة ثانية في الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس، تتضمّن الإفراج عن رهائن مقابل سجناء فلسطينيين محتجزين في السجون الإسرائيلية.

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