آليات إسرائيلية تحاصر مستشفيين في خان يونس وسط قصف عنيف

المصدر: د ب ا

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أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، اليوم الأحد، أن آليات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفيي الأمل وناصر في مدينة خان يونس، وسط قصف عنيف للغاية وإطلاق نار كثيف.

وقالت الجمعية، في منشور أوردته على منصة "إكس" اليوم، إن آليات الاحتلال تحاصر حاليا مستشفى الأمل وتقوم بأعمال تجريف واسعة في محيطه، مضيفة أن جميع طواقمها تحت الخطر الشديد حاليا ولا تستطيع الحركة نهائيا.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم إن "القصف الجوي تركز جنوب وشرق مجمع ناصر، ومنطقة بطن السمين، إضافة إلى قصف مدفعي مستمر استهدف المناطق نفسها، وإطلاق نار من مروحيات والمسيرات، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين".

ووفق الوكالة، "لجأ آلاف النازحين إلى مستشفى ناصر، هربا من القصف الإسرائيلي، وفي 15 فبراير الماضي، داهمت قوات الاحتلال المستشفى في عملية استمرت 10 أيام قامت خلالها بعمليات قتل لعشرات النازحين والكوادر الطبية والمرضى داخل المستشفى واعتقال للمئات من النازحين فيها، إضافة لتنفيذها عمليات تدمير وقصف لمبان وأقسام مختلفة بالمستشفى".

يأتي ذلك في وقت تواصل القوات الإسرائيلية، محاصرة واقتحام مجمع الشفاء الطبي في حي الرمال غرب مدينة غزة، لليوم السابع على التوالي.

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