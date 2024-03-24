الأردن: تهديد نتانياهو بمهاجمة رفح تحدٍ للعالم

المصدر: عمان - د.ب.أ

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اعتبر نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بالهجوم على مدينة رفح جنوب قطاع غزة يعد تحدياً للعالم بما في ذلك الولايات المتحدة.

وقال في تغريدة له عبر منصة (X) أمس، إنه لا يمكن السماح بمذبحة أخرى بحق 3. 2 مليون فلسطيني يتضورون جوعاً بسبب الحصار الإسرائيلي، وفق وكالة الأنباء الأردنية.

وأضاف: «على مجلس الأمن وضع حد لهذه الكارثة، ويجب أن يتم تبني مشروع القرار المعروض عليه ولو لمجرد القول: «لا للقتل الجماعي».

وكان نتانياهو أكد مؤخراً أنه وافق بالفعل على الخطة العملياتية للجيش الإسرائيلي في رفح، عبر اعتماد وشيك لخطة لإجلاء السكان المدنيين من مناطق القتال،غير أنه قال إن الاستعدادات لشن هذه العملية العسكرية ستستغرق بعض الوقت.

وصدرت تحذيرات إقليمية ودولية من التداعيات الكارثية لعملية عسكرية إسرائيلية في رفح، المكتظة بالنازحين من مناطق أخرى في قطاع غزة جراء الهجمات الإسرائيلية.

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