مصر تجدد رفضها تهجير سكان غزة

المصدر: القاهرة - وكالات

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جدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس، تحذير مصر من استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ورفضها القاطع لأي سيناريوهات تستهدف التهجير القسري لسكان غزة وتصفية القضية الفلسطينية، وفقاً لما نقلت عنه وكالة سبوتنيك الروسية. وخلال استقباله وزير خارجية سنغافورة، فيفيان بالاكريشنان، أكد شكري مجدداً رفض مصر لأي اجتياح لمدينة رفح الفلسطينية.

ووفقاً للخارجية المصرية، تطرق النقاش إلى تداعيات الأزمة الراهنة على أمن البحر الأحمر، وما ترتب عنها من تهديدات جسيمة لحركة الملاحة والشحن الدوليين.

حيث توافق الوزيران على الخطورة البالغة لتفاقم الأوضاع على النحو الذي نشهده في الوقت الراهن، لما لذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري وأمن الإقليم واستقراره. من جهته، أكد وزير خارجية سنغافورة، أن تدفق الملاحة بشكل آمن ومستدام في قناة السويس يعد مصلحة عليا لبلاده، باعتبارها تمثل الوسيلة المثلى لنقل التجارة الخاصة لبلاده إلى أوروبا.

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