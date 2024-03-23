19 قتيلًا و23 جريحاً بعد استهداف إسرائيلي لفلسطينيين خلال انتظارهم مساعدات في غزة

المصدر: وكالات

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اتهم المكتب الإعلامي التابع لحماس السبت الجيش الإسرائيلي بارتكاب "مجزرة عصر اليوم قتل خلالها 19 شهيداً وأصاب 23 مدنياً خلال انتظار آلاف المواطنين " مساعدات عند دوار الكويت جنوب شرق مدينة غزة، وهو ما نفاه الجيش.

وأضاف المكتب في بيان إن "جيش الاحتلال والدبابات فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة تجاه الجوعى الذين كانوا ينتظرون الطحين والمساعدات الغذائية في مكان بعيد لا يُشكِّل خطورة على الاحتلال".

وقال إن قسمًا من القتلى والجرحى نقل إلى مستشفى المعمداني "وبقي عدد منهم ملقاة جثامينهم على الأرض".

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