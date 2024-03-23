مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة

المصدر: د ب ا

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يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم السبت على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس خلال شهر رمضان، حسبما قال دبلوماسيون.

وقد أخفق مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة في الموافقة على مشروع قرار أمريكي بعدما استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضده.

ويدعو مشروع القرار الذي تقدمت به دول غير دائمة العضوية في مجلس الامن وسيجري التصويت عليه اليوم السبت إلى وقف فوري إنساني لإطلاق النار خلال شهر رمضان "يقود إلى وقف إطلاق نار دائم ومستدام".

ومن المقرر أن تبدأ المشاورات بشأن مشروع القرار في الساعة العاشرة من صباح اليوم (14.00 بتوقيت غرينتش).

ويتطلب صدور قرار من مجلس الأمن أن تكون الأصوات المؤيدة 9 على الأقل من الدول الـ 15 الأعضاء. علاوة على ذلك يتعين ألا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) حق النقض.

تجدر الإشارة إلى أن قرارات مجلس الأمن ملزمة بموجب القانون الدولي. وإذا تجاهلتها دولة صدر بحقها قرار، يمكن أن يفرض المجلس عقوبات عليها.

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