مقتل 9 فلسطينيين في الضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي خلال 24 ساعة

المصدر: رام الله - وكالات

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ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيين اثنين في واقعتين منفصلتين بالضفة الغربية المحتلة أمس الخميس، ليرتفع عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا هناك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى تسعة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن شاباً فلسطينياً اسمه محمد نشأت صالحية (19 عاماً) قُتل صباح أمس الخميس برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة البيرة قرب رام الله.

وإلى الجنوب من بيت لحم، سقط فلسطيني عمره 63 عاما برصاص الجنود الإسرائيليين قرب مستوطنة اليعازر. وقال الجيش الإسرائيلي إن الجنود أطلقوا النار على «فلسطيني أثار شكوكهم عند مفرق اليعازر». وأضاف «تأكدت الإصابة وأُعلن وفاته لاحقاً»، مضيفاً أن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقاً في الواقعة.

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن وسائل إعلام عبرية أن الرجل (63 عاماً) كان رافعاً يديه لأعلى عندما أُطلقت عليه النار.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية قتلت أيضاً أربعة فلسطينيين في مخيم نور شمس للاجئين في مدينة طولكرم بالضفة الغربية خلال فجر الخميس، مضيفاً أن اثنين منهم أُصيبا بالرصاص بينما قُتل اثنان في ضربة جوية.

وقالت «وفا» ووزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت أيضاً ثلاثة فلسطينيين في مدينة جنين ليل الأربعاء، فيما وصفها الجيش الإسرائيلي بعملية استهدفت مسلحين فلسطينيين.

وأعلنت حركة «الجهاد» مقتل ثلاثة من أعضائها، فيما وصفتها بعملية اغتيال.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية، منذ مساء الأربعاء، وحتى صباح الخميس، 25 فلسطينياً على الأقل من الضفة، بينهم طفلان، وأسرى سابقون.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، والقدس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، ونابلس، وبيت لحم.

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