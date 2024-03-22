نتنياهو يرسل وفداً إلى قطر لمواصلة مباحثات الهدنة

المصدر: تل أبيب - وكالات

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قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، أمس، إن دافيد برنياع رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي «الموساد» سيتوجه إلى قطر، اليوم الجمعة، للقاء وسطاء في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يشمل الإفراج عن محتجزين.

وأضاف البيان أن برنياع سيجتمع مع نظيره الأمريكي وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

في الأثناء قال الوزير الإسرائيلي غدعون ساعر على حسابه عبر منصة «إكس»: «في هذه اللحظة التي يقف فيها العالم كله ضد التحرك الإسرائيلي في رفح – حان الوقت الذي يجب على إسرائيل أن تطرح فيه فكرة الاستسلام، والنفي على حركة حماس». وأضاف: «ستتضمن هذه الخطوة عودة جميع المختطفين. وسيكون من الممكن النظر في ترحيل المزيد من معتقلي حماس الذين بين أيدينا».

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