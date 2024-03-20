رئيس الوزراء الفلسطيني يرحب بإعلان كندا وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

المصدر: رويترز

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رحب رئيس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية محمد اشتية، اليوم الأربعاء بإعلان كندا وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، والإشارة إلى إمكانية الاعتراف بدولة فلسطين.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) عن اشتية قوله إن "حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل ضد شعبنا، تتطلب موقفا دوليا حازما بوقف تسليح إسرائيل، وفرض عقوبات فورية عليها، لمنعها من مواصلة جرائمها".

وشدد على ضرورة الضغط من أجل فتح المعابر إلى قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية، وإعادة الكهرباء والمياه.

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