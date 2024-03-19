بلينكن يأمل في التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة

المصدر: وكالات

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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء أن رحلته المقبلة إلى الشرق الأوسط لها عدة أهداف منها التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة (حماس) وتأمين إطلاق سراح الرهائن.

وقال في مؤتمر صحفي خلال زيارة لمانيلا إن الزيارة ستهدف إلى "مناقشة الأساس السليم لسلام إقليمي دائم"

وأضاف بلينكن أن جميع سكان غزة يعانون من "مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحادّ" مشددا على الضرورة الملحة لزيادة إيصال مساعدات إنسانية إلى القطاع الفلسطيني.

وأكد بلينكن أنه "بحسب أكثر المعايير الموثوقة، يعاني 100% من سكان غزة من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصنيف شعب بأكمله على هذا النحو".

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