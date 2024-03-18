بشرى للمصريين بالخارج.. تسوية الموقف التجنيدي إلكترونياً أول مايو المقبل

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فتح باب التسجيل بمبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج، اعتبارا من الأول من مايو 2024 ولمدة شهرين، وذلك استجابة لطلبات المصريين بالخارج، وحرصا من الدولة المصرية على تقديم كافة التيسيرات لأبناء الوطن بالخارج.

وقالت الوزارة إنها تلقت طلبات عديدة من المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية، وحرصا من الدولة المصرية على مواطنيها بالخارج، فقد تقرر الآتي:

- فتح باب التسجيل على موقع وزارة الخارجية اعتبارًا من 1 مايو 2024 لمدة شهرين، وسيتم الإعلان عن ذلك بوسائل الإعلام المختلفة.

- يتم تلقي طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي بمبادرة من الدولة المصرية، على أن يتم استقبال كافة الطلبات على الموقع للمصريين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتبارًا من سن (18 عامًا) من تاريخ التسجيل على الموقع وحتى سن (30 عامًا)، وكذا ممن تجاوزوا سن (30 عامًا) لتسوية موقفهم التجنيدي طبقًا للموقف.

- يعتد بشهادة معتمدة من السفارة أو القنصلية بتواجد الشاب بالخارج، وإيصال السداد بحسابات البنوك المقررة. لا يُسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين بالخارج الذين لم تتم تسوية موقفهم التجنيدي.

- البيانات المطلوب تسجيلها على الموقع، وكذا المحددات والشروط الخاصة بالمبادرة يتم الرجوع إليها بالموقع الإلكتروني الرسمي للمبادرة.

هذا وتهيب الوزارة بكافة المواطنين المقيمين بالخارج بسرعة التسجيل على موقع الوزارة خلال المدة المحددة لسرعة إنهاء الموقف التجنيدي بشكل نهائي من خلال مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج.

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