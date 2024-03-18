23 مليون طن من الحطام بغزة

المصدر: غزة - د.ب.أ

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أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) أمس، أن الحرب الإسرائيلية خلفت حوالي 23 مليون طن من الحطام بسبب الدمار الذي لحق بقطاع غزة، جراء الهجمات العسكرية المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت «الأونروا» في بيان: إن «الدمار الذي حل بقطاع غزة تسبب في تكوين ما يُقدَّر بنحو 23 مليون طن من الحطام».

وأضافت الوكالة الأممية أن المنازل والمدارس والعيادات والبنية التحتية المدنية قد تأثرت بفعل الحرب. وأوضحت أن قطاع غزة يحتاج إلى أعوام لإزالة الأنقاض والتخلص من الذخائر غير المنفجرة. وبسبب الحرب، نوهت «الأونروا» إلى تدمير حياة أكثر من 2 مليون شخص يعيشون في القطاع.

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