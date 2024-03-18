فلسطينيون في شمال غزة.. فرحون بالحصول على الطعام

المصدر: غزة - وكالات

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يشعر الفلسطيني يحيى أبو ريالة (37 عاماً) بالارتياح لتمكنه من الحصول على 5 كيلوغرامات من الدقيق. وبعد مرور 40 يوماً من عدم تناوله الدقيق، والاعتماد على طعام الحيوانات المكون من الذرة والشعير، الذي كان غير متوفر بشكل دائم، تمكن أبو ريالة من الحصول على الدقيق الذي كان يحتاجه لإطعام عائلته المكونة من 4 أفراد.

وتنقل وكالة الأناضول عن يحيى أبو ريالة قوله: «اليوم، حصلت على 5 كيلو من الدقيق، وسأستخدمها لإطعام أطفالي الأربعة الذين لم يتناولوا الخبز الأبيض منذ 40 يوماً». ويضيف: «أنا سعيد لأن أطفالي سوف يتناولون الدقيق الأبيض، بعد الاعتماد على طعام الحيوانات». ويعيش الفلسطيني أبو ريالة، أوضاعاً إنسانية صعبة جراء نزوحه من المناطق الشرقية لبلدة بيت لاهيا إلى مخيم جباليا بعد قصف منزله.

بدوره، عبر الفلسطيني مازن الجاروشة (55 عاماً)، عن سعادته لحصوله على 5 كيلوغرامات من الدقيق الأبيض بعد 30 يوماً من نفاده في منزله. وقال: «مر عليَّ 30 يوماً دون تناول الدقيق الأبيض، كنا نتناول طعام الحيوانات». وأشار إلى أنه فور سماعه في ساعات الصباح عن وصول المساعدات، توجه على الفور للحصول عليها، وبالفعل نجح في ذلك على الرغم من وجود آلاف الفلسطينيين الآخرين الذين توجهوا للاستلام.

انتهاء الكميات

بينما لم يحالف الحظ الفلسطينية أم محمد مفتاح (40 عاماً)، في الحصول على الدقيق بسبب انتهاء الكميات من المخازن بعد توزيعه على السكان. وقالت: «سمعنا خبر وصول المساعدات وتوجهنا للحصول على شيء، ولكن لم نتمكن من الحصول على أي شيء». وتتمنى مفتاح، الحصول على الدقيق لإطعام عائلتها، بعد أن نفد مخزونه منذ أكثر من شهرين.

ومنذ نهاية نوفمبر الماضي، لم تصل بلدات شمال القطاع أي مساعدات إنسانية، ما أدى إلى حدوث «مجاعة» في المناطق الشمالية، أودت بحياة أطفال ومسنين.

ووفقاً لآخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في غزة، فإن عدد الوفيات جراء سوء التغذية والجفاف وصل إلى 27 فلسطينياً، بما في ذلك رضع.

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