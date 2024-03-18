توزيع مساعدات في شمال غزة لأول مرة منذ 120 يوماً

المصدر: غزة- وكالات

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ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أمس، أن شاحنات محملة بالطحين وصلت إلى شمال غزة لتوزيعها في مناطق لم تصل إليها مساعدات منذ أربعة أشهر، وذلك في ظل مجاعة تلوح في الأفق بالقطاع الفلسطيني، وتحركات لاستئناف محادثات في قطر حول اتفاق هدنة بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت وسائل إعلام وسكان، إن قافلة من 12 شاحنة وصلت إلى شمال القطاع السبت - ست شاحنات إلى مدينة غزة وست أخرى إلى مخيم جباليا للاجئين- محملة بإمدادات سيتم توزيعها أيضاً في بيت لاهيا وبيت حانون في أقصى شمال غزة.

وذكرت منصة (الجبهة الداخلية-قطاع غزة) الإعلامية أن توزيع المساعدات يتم من خلال «اللجان الشعبية». وقال مصدر في «حماس» إن أفراد أمن من الحركة قاموا بتأمين الطريق.

وحذرت وكالات الإغاثة من أن ضواحي غزة تواجه بالفعل مجاعة، إذ أبلغت مستشفيات في الشمال عن وفاة أطفال بسبب سوء التغذية والجفاف. وفاقمت أزمة الجوع من الضغوط الدولية على إسرائيل بعد أكثر من خمسة أشهر من بداية حملتها البرية والجوية في غزة.

عملية إنزال

وقام سلاح الجو الألماني، أمس، بثاني عملية إنزال للمواد الغذائية في قطاع غزة الفلسطيني. ووفقاً لبيانات عسكرية، تم إسقاط 4.4 طن من المواد على أربع منصات تحميل (باليتات) عن طريق المظلات.

وكانت دول أخرى شاركت بطائرات نقل في هذه العملية.

وللمشاركة في عملية توصيل المساعدات، كان الجيش الألماني قام بنقل طائرتين طراز سي-130 هركيوليز متمركزتين في فرنسا إلى الأردن حيث تنطلق من هناك رحلات إنزال المساعدات في قطاع غزة.

يشار إلى أن سكان القطاع الساحلي المحاصر يعانون وضعاً كارثياً في الوقت الراهن، حيث يعاني السكان نقصاً في كل شيء وليس في الغذاء وحسب، بل يعانون أيضاً نقصاً في الملاجئ والرعاية الطبية والمرافق الصحية.

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