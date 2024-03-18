تدمير واحتراق منزل في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

المصدر: بيروت - د.ب.أ

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قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس، منزلاً ما أدى إلى تدميره واحتراقه في جنوب لبنان. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أمس، أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ هجوماً جوياً، حيث شن غارة مستهدفاً منزلاً في بلدة عيترون، مطلقاً في اتجاهه صاروخين جو - أرض، ما أدى إلى تدميره.

ووفق الوكالة، كان المنزل المدمر تعرض أول من أمس لغارة تسببت باحتراقه، مشيرة إلى أن الطيران الإسرائيلي نفذ غارة، مستهدفاً بلدتي مروحين وعيتا الشعب وتزامن ذلك مع قصف مدفعي معاد طاول منطقة الغابة والسهل بين بلدتي عيترون ومارون الراس. وذكر موقع «سكاي نيوز عربية» أنه لم تقع إصابات جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عيترون ومروحين وعيتا الشعب. وأشار الموقع إلى أن قصفاً إسرائيلياً استهدف كذلك منطقة سهل بلدة الخيام جنوبي لبنان.

وقال مصدر ميداني، لـ «سبوتنيك»، إن «الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت على منزل في منطقة الناقورة دون وقوع إصابات، وعلى خراج بلدتي بليدا ومحيبيب، مطلقاً صاروخين على المنطقة دون أن ينفجرا، وعلى بلدة عيترون، وقصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة راشيا الفخار في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، وبلدة دبل حانين، وبلدة كفركلا، وسهل الخيام، والناقورة ووادي حامول».

واستهدف قصف إسرائيلي بلدات عدة في جنوب لبنان، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في المستوطنات الحدودية الشمالية.

وأعلن «حزب الله» عن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن الحزب، في بيانات متتالية، أن عناصره قصفوا تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي ‏مقابل بلدة الوزاني، وتجمعاً آخر في محيط ثكنة ميتات، واستهدفت التجهيزات التجسسية في موقع العاصي برشاشات (14.5) وأصابتها إصابة مباشرة، كما قصفت موقع المرج، وموقع المطلة ‏بالأسلحة المناسبة وأصابته إصابة مباشرة.

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