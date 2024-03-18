واشنطن توسع اعتراض تهريب الأسلحة للحوثيين

المصدر: عدن - محمد أحمد

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مع استمرار الهجمات في البحر الأحمر، توجّه واشنطن أسهمها نحو الحوثيين، وتستهدف بالتحديد تهريب الأسلحة للجماعة؛ إذ كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أن هدف المهمة الأمريكية الجديدة «رسم خريطة لاعتراض الأسلحة المتجهة إلى الحوثيين».

وقال مسؤول دفاعي كبير للصحيفة، إن «المشكلة التي تواجه الجيش الأمريكي نقص الموارد العسكرية وبالأخص المخزون المحدود من المسيّرات للقيام بمهمة المراقبة». يأتي هذا فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، تدمير 5 زوارق وطائرة مسيرة في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، وعدت ذلك «دفاعاً عن النفس».

وقالت سنتكوم في بيان إن قواتها «دمرت مساء أول من أمس 5 زوارق وطائرة من دون طيّار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن (لم تحددها)، ضمن إجراء للدفاع عن النفس». وأضافت إنه «تم تحديد هذه الأسلحة باحتسابها تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية». وأشارت إلى أنه «يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للبحرية الأمريكية والسفن التجارية».

وعن هجمات «الحوثي»، أوضحت «سنتكوم» أن «جماعة الحوثي أطلقت (في اليوم نفسه) طائرتين مسيّرتين باتجاه البحر الأحمر، ونجحت القيادة المركزية في تدمير واحدة، فيما تحطمت الأخرى إثر اصطدامها بالبحر من دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار في السفن القريبة».

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية، أمس إنها تلقت بلاغاً عن وقوع انفجار قرب سفينة تجارية في أثناء إبحارها على مسافة 85 ميلاً بحرياً إلى الشرق من عدن اليمنية.

وذكرت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية أن قبطان السفينة أبلغها بأن سفينته لم تتعرض لأي أضرار وتواصل الإبحار نحو وجهتها، مؤكداً أن أفراد الطاقم بخير. وأضافت الهيئة إن السلطات تتحرى الواقعة، ونصحت السفن المارة في المنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.

وذكرت مصادر عسكرية يمنية أن الحوثيين نشروا منصات إطلاق صواريخ وقوارب مفخخة وسط المزارع في جنوبي مدينة الحديدة كما واصلوا إطلاق الصواريخ على سفن الشحن في البحر الأحمر من وسط التجمعات السكانية في المدينة.

المصادر العاملة في القوات الحكومية قالت لـ«البيان» إن الحوثيين أطلقوا فجر (الأحد) صاروخاً من وسط الأحياء السكنية في مدينة الحديدة باتجاه إحدى السفن التجارية في البحر الأحمر، كما كثفوا تحركاتهم في جنوبي المدينة وسط مزارع النخيل ونشروا منصات إطلاق صواريخ وزوارق مفخخة حيث توفر هذه المزارع كثيفة الأشجار للجماعة إمكان الاختباء بين الأشجار وإطلاق الصواريخ ونقل الزوارق المفخخة إلى البحر.

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