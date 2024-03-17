«أونروا»: 1 من كل 3 أطفال دون العامين يعاني سوء تغذية حاداً في غزة

المصدر: غزة - رويترز

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قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أمس، إن واحداً من كل ثلاثة أطفال تحت سن العامين في شمال غزة يعاني الآن سوء تغذية حاداً، وإن المجاعة تلوح في الأفق.

وقالت «أونروا» في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: «سوء التغذية لدى الأطفال ينتشر بسرعة ويصل إلى مستويات غير مسبوقة في غزة».

وبعد مرور أكثر من خمسة أشهر على بداية الحرب الإسرائيلية في غزة والتي أثارها هجوم حركة «حماس» في السابع من أكتوبر، ساد الخراب في جزء كبير من القطاع مع نزوح معظم سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ويواجهون أزمة إنسانية كبيرة.

وأفادت مستشفيات في غزة، بأن بعض الأطفال يموتون بسبب سوء التغذية والجفاف. ومن المتوقع أن تقدم الهيئة الدولية المعنية بمراقبة انعدام الأمن الغذائي (التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) قريباً تقريراً عن مدى أزمة الجوع في غزة بعد أن قالت في ديسمبر الماضي، إن هناك خطر حدوث مجاعة خلال فترة توقعات تمتد حتى مايو. ولكي تعلن الهيئة حالة المجاعة، يجب أن يعاني ما لا يقل عن 20 % من السكان من نقص حاد في الغذاء، مع معاناة واحد من كل ثلاثة أطفال من سوء التغذية الحاد ووفاة شخصين من كل 10 آلاف شخص يومياً بسبب الجوع أو سوء التغذية والمرض.

ودعت دول الغرب، إسرائيل إلى بذل المزيد من الجهد للسماح بدخول المساعدات، وتقول الأمم المتحدة إنها تواجه «عقبات مهولة»، بما في ذلك إغلاق المعابر والتدقيق المرهق والقيود على الحركة والاضطرابات داخل غزة. وبدأت عمليات إسقاط مساعدات الإغاثة من الجو والتسليم عبر البحر إلى غزة، لكن وكالات الإغاثة تقول إن هذه ليست بديلاً عن توصيل الإمدادات عن طريق البر.

واتهمت إسرائيل، «أونروا» بالتواطؤ مع «حماس» قائلة إن بعض موظفيها شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر، ودعت إلى تفكيك الوكالة. وأوقف مانحون رئيسيون التمويل مؤقتاً بسبب هذه المزاعم. ونفت «أونروا» ذلك. وأطلقت هيئة الرقابة التابعة للأمم المتحدة والـ«أونروا» نفسها تحقيقات لم يتم الإعلان عن نتائجها بعد.

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