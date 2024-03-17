انفجار لغم يودي بحياة 16 مدنياً شمالي سوريا

المصدر: بيروت- أ.ف.ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

قُتل 16 مدنياً من جامعي «الكمأة»، على الأقل، أمس السبت، جراء انفجار لغم بشاحنة صغيرة أقلّتهم شمالي سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حادثة تتكرر خلال موسم جمع الثمرة الصحراوية.

وأشار المرصد الى مقتل «16 مدنياً، بينهم تسع نساء على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة، جراء انفجار لغم بشاحنة صغيرة في منطقة صحراوية ينتشر فيها تنظيم (داعش) في ريف الرقة الشمالي».

وأقلّت الشاحنة، وفق المرصد، أكثر من عشرين مدنياً، بينما كانوا بصدد البحث عن ثمرة «الكمأة» التي يمتد موسم جمعها بين فبراير وأبريل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز