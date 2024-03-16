الجيش الإسرائيلي يعلن قتل 25 مسلحاً في غزة

المصدر: د ب ا

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أعلن الجيش الإٍسرائيلي أن سلاح الجو بالتعاون مع قواته البرية قتل نحو 25 مسلحا أمس الجمعة في مدينة خان يونس ومنطقة النصيرات في قطاع غزة.

وقال الجيش إن "وحدات مقاتلة تابعة للواء جيفاتي رصدت دخول عنصرين إرهابيين قاعدة لهما وخروجهما منها وشنت طائرة هجوما وقتلتهما في هجوم دقيق في خان يونس"، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإٍسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وأضاف أن اللواء القتالي 215 قتل نحو 15"إرهابيا " في منطقة النصيرات أيضا. وتابع أن اللواء ناحال يواصل العمليات في وسط قطاع غزة وقتل نحو عشرة "إرهابيين" أمس الجمعة.

كان الجيش الإٍسرائيلي قد أعلن مؤخرا أنه قتل نحو 13 ألف عنصر مسلح من حماس خلال هجومه البري على قطاع غزة ردا على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس في السابع من شهر أكتوبر الماضي واقتحمت خلالها بلدات جنوب إسرائيل واحتجزت رهائن واقتادتهم إلى القطاع.

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