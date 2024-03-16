بدء تفريغ مساعدات غذائية منقولة بحراً في قطاع غزة ضحية الجوع

المصدر: وكالات

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بدأت أول سفينة تحمل مواد غذائية تفريغ أطنان من المساعدات في قطاع غزة المحاصر لتجنب مجاعة في وقت تعاود فيه المفاوضات بغية التوصل إلى هدنة في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس منذ أكثر من خمسة أشهر.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أشرف القدرة صباح السبت مقتل 36 شخصا بينهم أطفال ونساء في ضربة على منزل لجأ إليه نازحون في النصيرات في وسط قطاع غزة. وقتل نحو 123 شخصا في المجموع منذ مساء الجمعة في أرجاء قطاع غزة وفق المصدر نفسه.

وفيما كانت حركة حماس تطالب بوقف نهائي لإطلاق النار قبل أي اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، أعلنت الجمعة أنها مستعدة لهدنة مدتها ستة أسابيع تشمل تبادل رهائن بأسرى فلسطينيين.

وقال أحد قياداتها لوكالة فرانس برس إن الحركة مستعدة للإفراج عن 42 رهينة إسرائيليين من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، على "أن تفرج إسرائيل عن 20 الى 30 أسيرا فلسطينيا مقابل كل محتجز إسرائيلي". وتطالب الحركة بالإفراج عن 30 إلى 50 معتقلا فلسطينيا في مقابل الإفراج عن كل جندي محتجز لديها.

كذلك، تشمل المرحلة الأولى "الانسحاب العسكري من كافة المدن والمناطق المأهولة في قطاع غزة وعودة النازحين بدون قيود وتدفق المساعدات بما لا يقل عن 500 شاحنة يوميا".

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الدول الوسيطة تعمل "بلا كلل على سد الفجوات المتبقية" بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار.

وأبدى البيت الأبيض "تفاؤلا حذرا" بإمكان التوصل الى هدنة ولفت المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي الى أن اقتراح حماس الجديد يندرج "ضمن حدود" ما ناقشه المفاوضون خلال الأشهر الأخيرة.

من جهته، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن وفدا سيسافر إلى قطر في إطار المفاوضات من دون تحديد موعد لذلك.

إلى جانب الضربات والمعارك تخشى الأمم المتحدة حصول مجاعة تعم القطاع برمته ولا سيما في الشمال الذي لحق به دمار كبير جراء الحرب ويصعب الوصول إليه.

وتصل المساعدات أساسا من مصر عبر معبر رفح في جنوب غزة، بعد إخضاعها لتفتيش إسرائيلي دقيق، لكنها تظل غير كافية على الإطلاق بالنظر إلى الاحتياجات الهائلة للسكان البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة.

وثمة سباق مع الزمن في محاولة لإيصال مزيد من المساعدات الانسانية مباشرة إلى شمال قطاع غزة من خلال إلقائها من الجو أو من خلال ممر بحري انطلاقا من قبرص.

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