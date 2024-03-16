قصف إسرائيلي يدمر مبنى في جنوب لبنان

المصدر: بيروت، تل أبيب- وكالات

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قصفت طائرات إسرائيلية حربية، أمس، منزلين في بلدتي علما الشعب وكفركلا ضمن سلسلة غارات على جنوب لبنان، وفق إعلام لبناني رسمي، فيما أعلن «حزب الله» استهداف مواقع وتجمعات لجنود إسرائيليين قبالة الحدود اللبنانية.

سلسلة غاراتوأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات على بلدات جنوبية، شملت تدميراً كاملاً لمنزل من 3 طوابق في أطراف بلدة علما الشعب، واستهداف منزل في بلدة كفركلا.

كما استهدفت الغارات منطقة الناقورة والمنطقة الواقعة بين علما الشعب والناقورة، ومنطقة اللبونة ـ الناقورة. ولم يتبين إن كانت الغارات أسفرت عن ضحايا.

وأعلن «حزب الله» استهداف مواقع وتجمعات لجنود إسرائيليين، وفق سلسلة بيانات عبر حسابه على تلغرام. وقال إنه استهدف تجمعاً ‏لجنود إسرائيليين قرب موقع الراهب قبالة بلدة عيتا الشعب بالأسلحة المدفعيّة و«حقق إصابة مباشرة».‏

وأضاف أن عناصره استهدفوا أيضاً موقعي ‏المالكية والمرج الإسرائيليين بالأسلحة الصاروخية و«أصابوهما إصابة مباشرة».‏

وعلى الجانب الآخر، أكد الجيش الإسرائيلي «رصد إطلاق عدة قذائف صاروخية خرقت الحدود من الأراضي اللبنانية إلى شمالي إسرائيل في مناطق مرغاليوت ومالكية وشتولا». وأضاف في بيان: «هاجم الجيش الإسرائيلي مصادر النيران بالمدفعية».

كما أشار إلى أن «طائرات حربية أغارت على موقع استطلاع تابع لحزب الله في منطقة عيتا الشعب، وعلى مبنى عسكري تابع للحزب في منطقة علما الشعب وعلى بنية تحتية للحزب في منطقة اللبونة». في الاثناء، سلم وزير الخارجية اللبناني السفير الفرنسي في لبنان، أمس، رد بيروت على مبادرة باريس الرامية إلى وقف التصعيد، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية التي اشارت إلى أن وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب استقبل السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو.. و«سلمه الرد اللبناني الرسمي على المبادرة الفرنسية».

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