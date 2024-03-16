انتهاء هجوم حركة الشباب الإرهابي على فندق في مقديشو

المصدر: مقديشو ـ وكالات

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أعلنت الشرطة الصومالية انتهاء الهجوم والحصار الذي فرضه عناصر حركة الشباب الإرهابية على فندق في مقديشو، بعد أكثر من 13 ساعة على بدئه.

وقال ضابط في الشرطة الصومالية، إن كل المسلحين الإرهابيين تم قتلهم، والوضع عاد إلى طبيعته حالياً، وأشار إلى أن القوات الأمنية تنفذ عملية تمشيط شاملة وتجري تحقيقات بشأن الاعتداء الذي بدأ ليل الخميس.

ويقع الفندق على مقربة من المدخل الرئيسي لمجمع «فيلا صوماليا» المحصن الذي يضم مقر رئاسة الجمهورية ومكاتب رئاسة الوزراء ومباني بعض الوزارات. وكان الهجوم الذي أعلنت الحركة مسؤوليتها عنه، بدأ حوالي الساعة 21.45 ليل الخميس، عندما اقتحم مسلحون فندق (SYL) تحت وابل من الرصاص. وتحدث شهود عيان عن سماعهم إطلاق النار بشكل عشوائي، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان هناك ضحايا.

وقال حسن نور الذي تمكّن من الفرار بعد بدء الهجوم «لا أعرف عدد الضحايا لكن كان هناك الكثير من الناس بالداخل عندما بدأ الهجوم»، وأفاد شهود أن عناصر الأمن وصلوا إلى مكان الهجوم بعد دقائق على بدئه.

وقال عبدالله حسن الذي كان موجوداً في منزل قريب من المكان، إن أفراد قوات الأمن وصلوا على متن عربات عدة، مؤكداً أنه شاهد «سيارتي إسعاف تنقلان جرحى»، وتعرض الفندق نفسه لهجمات عدة خلال الأعوام الماضية، آخرها في 2019.

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