بعد وصفها بــ "مطالب غير واقعية".. إسرائيل ترفض مقترح حماس للهدنة

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفضت إسرائيل المبادرة التي قدمتها حماس لمصر وقطر اللتين تتوسطان في جهود التوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار لعدة أسابيع وقالت إنها " مطالب غير واقعية".

ومثل المقترحات السابقة التي قدمها الجانبان خلال الشهرين الماضيين من المحادثات ينص اقتراح حماس على إطلاق سراح عشرات المحتجزين الإسرائيليين مقابل الإفراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

لكنه يدعو أيضا إلى إجراء محادثات خلال المرحلة الثانية ستقود في النهاية إلى إنهاء الحرب. وأصرت إسرائيل على أنها ستناقش فقط فترات هدنة مؤقتة خلال القتال ولن تبحث إنهاء الحرب حتى القضاء على حماس.

العمل جار للتوصل إلى اتفاق

قال سامي أبو زهري القيادي في حركة حماس: إن رفض إسرائيل يظهر أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو "مصمم على مواصلة العدوان ضد شعبنا وتعطيل كل الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".

وأضاف أن الأمر يعتمد على واشنطن للضغط على حليفتها إسرائيل لقبول اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان الوسطاء الأمريكيون والمصريون والقطريون يأملون في التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل شهر رمضان لكن الموعد النهائي انقضى هذا الأسبوع. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي استضافت بلاده المفاوضات الرئيسية هذا الشهر، إنه لا يزال يعمل جاهداً للتوصل إلى اتفاق.

وتقول الأمم المتحدة إن سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعانون من أزمة غذائية وإن ربعهم على شفا المجاعة خاصة في الشمال.

وترفض إسرائيل، التي أغلقت جميع الطرق البرية المؤدية إلى غزة باستثناء معبرين على الطرف الجنوبي للقطاع، تحمل مسؤولية أزمة الجوع وتقول إن وكالات الإغاثة يجب عليها أن تبذل جهودا أكبر في توزيع المساعدات الغذائية.

وردت وكالات المساعدات إنها بحاجة إلى تسهيل وصولها إلى المناطق المستهدفة وضمان سلامة العاملين، وكلاهما مسؤولية القوات الإسرائيلية التي حاصرت القطاع واقتحمت مدنه.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز