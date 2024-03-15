اعتقال 7585 فلسطينياً في الضفة منذ أكتوبر

المصدر: تل ابيب، رام الله - وكالات

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قتل ضابط إسرائيلي إثر هجوم بسكين جنوبي إسرائيل، أمس، حسبما أفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، في حين قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير في فلسطين، إن «قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 7585 فلسطينياً من الضفة، منذ بدء العدوان على قطاع غزة».

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه «تم القضاء على الإرهابي الذي نفذ الهجوم بالسكين في مكان الحادث». وأفادت التقارير بأن الحادث وقع في محطة وقود في بيت كاما بصحراء النقب.

وقال أحد المسعفين إن : «رجلاً (50 عاماً) كان ملقى على الأرض قرب أحد المتاجر»، بعد إصابته بطعنات عدة، مشيراً إلى قيام خدمات الطوارئ بنقله إلى المستشفى لمحاولة إنعاشه هناك وأعلن مقتله لاحقاً. من جهة أخرى، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، إن «قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 7585 فلسطينياً من الضفة، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي».

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطُروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.

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