غارات وقصف متبادل على جبهة لبنان

المصدر: بيروت - د.ب.أ

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شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، أمس، عدداً من الغارات استهدفت مناطق متعددة جنوبي لبنان، فيما أعلن «حزب الله» استهدافه مجموعة من الجنود الإسرائيليين في موقع «المالكية» بالقذائف المدفعية.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على أطراف بلدة «الناقورة» الحدودية جنوبي لبنان وأطلق صاروخين، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. واستهدفت الغارة منزلاً داخل بلدة «الناقورة»، وتوجهت فرق الإسعاف لتفقّد المكان، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية منطقة «حامول» جنوبي لبنان.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة جوية استهدفت خراج بلدة «كونين» جنوبي لبنان على دفعتين، وأطلقت عدداً من الصواريخ على المنطقة المستهدفة، بحسب الوكالة.

وحلّق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط جنوبي لبنان، وصولاً إلى مشارف مدينة «صور» الجنوبية.

من جهته، أعلن «حزب الله»، في بيان، أن عناصره استهدفوا بعد ظهر أمس، مجموعة من الجنود الإسرائيليين في موقع «المالكية» الإسرائيلي بالقذائف المدفعية، وأوقعوا بهم إصابات.

وتشهد المناطق الحدودية جنوبي لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله» في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.‏

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