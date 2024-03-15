إصابات جديدة بالكوليرا وحمى الضنك في ولايات سودانية عدة

المصدر: الخرطوم - وكالات

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أدت أعمال العنف الخطيرة في السودان إلى تدهور الأوضاع الصحية والاقتصادية بصورة بالغة التعقيد، خصوصاً مع انتشار الأوبئة ونقص إمدادات مياه الشرب إثر خروج بعض محطات المياه عن الخدمة، وحذرت وزارة الصحة السودانية، من زيادة معدلات الإصابة بالكوليرا، معربة عن تخوفها من انتشار الوباء في مناطق واسعة بالبلاد في وقت سجلت حالات إصابة جديدة بالكوليرا وحمى الضنك والملاريا في عدة ولايات.

وكشف مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة السودانية عن تسجيل حالات إصابة جديدة بالكوليرا وحمى الضنك والملاريا في عدة ولايات. وعقد المركز اجتماعاً الأربعاء بمدينة كسلا شرقي البلاد، استعرض خلاله الوضع الوبائي، وتأكيد تسجيل إصابات جديدة بالكوليرا في عدة ولايات وكذلك حمى الضنك والملاريا.

وشدد الاجتماع – بحسب إعلام وزارة الصحة – على التجهيز المبكر لمرض السحائي، في وقت أعلنت منظمة الصحة العالمية توفير الدعم المادي والفني للتدريب على الترصد المجتمعي بولايتي نهر النيل والشمالية.

وتُطلق وزارة الصحة الاتحادية في السودان حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في شهر أبريل 2024 للاستجابة لظهور تحور جديد لفيروس شلل الأطفال من النمط 2 أُبلِغ عنه في شهر يناير 2024. وكان هذا التحور قد اكتُشف في ست عينات أُخِذت من مياه الصرف الصحي في المدة من سبتمبر 2023 إلى يناير 2024 في محلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر.

وقد أنجزت وزارة الصحة الاتحادية، بدعم من منظمة الصحة العالمية، استقصاءات ميدانية وتقييماً للمخاطر لتحديد مدى انتشار الفيروس. ويجري التحضير لحملة تطعيم ضد شلل الأطفال بولايات البحر الأحمر وكسلا والقَضَارِف ونهر النيل والشمالية والنيل الأبيض والنيل الأزرق وسنّار، مع اتباع نهج مختلف في بقية الولايات حسبما تسمح به الظروف.

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