نيران «التحالف» تدمر مسيرات حوثية في البحر الأحمر

المصدر: عواصم- وكالات

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، فجر أمس، أنها، وبالتعاون مع «سفينة للتحالف»، دمرت نظامين جويين مسيرين تم إطلاقهما من مناطق في اليمن تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، فيما أطلقت فرقاطة يونانية تشارك في المهمة الأوروبية للمساعدة في حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر «طلقة مدفع» على طائرتين مسيرتين في خليج عدن أمس.

وذكر بيان القيادة المركزية الأمريكية: «تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية». وقالت أيضاً إن المسلحين الحوثيين «أطلقوا صاروخاً باليستيا قصير المدى» من اليمن باتجاه المدمرة «يو إس إس لابون» في البحر الأحمر. وأضافت أن «الصاروخ لم يؤثر في السفينة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار».

من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع اليونانية، في بيان مقتضب، أن «الفرقاطة هيدرا، في إطار المهمّة أسبيدس (الأوروبية)، أطلقت طلقة مدفع على طائرتين مسيرتين أثناء حماية سفينة تجارية». لكن الفرقاطة واصلت مهمتها بشكل طبيعي، بحسب المصدر نفسه.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها أثينا أنها استهدفت طائرات مسيرة في البحر الأحمر منذ إرسال هذه الفرقاطة الشهر الماضي.

وكانت الفرقاطة هايدرا ترافق سفينة تجارية في إطار العملية البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي «أسبيدس» التي ترمي إلى حماية السفن التجارية من الهجمات التي يشنها المسلحون الحوثيون في اليمن. ويقع مركز قيادة المهمة في مدينة لاريسا بوسط اليونان.

ضمن التحالف

وتشارك اليونان في التحالف العسكري الدولي في البحر الأحمر لمنع هجمات الحوثيين على السفن التجارية.

وقال مسؤول في هيئة أركان الدفاع اليونانية إن سفينة عسكرية يونانية تعمل ضمن المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر أطلقت النار على الطائرتين المسيرتين ودفعتهما إلى التراجع.

وكان وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس أكد في ديسمبر أن بلاده لديها «مصلحة أساسية» في مواجهة «تهديد هائل» يستهدف النقل البحري العالمي.

وبدأت مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر، التي يطلق عليها اسم (أسبيدس)، في فبراير، للمساعدة في حماية طريق التجارة البحرية الرئيس من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية، التي تقول إنها تفعل ذلك رداً على الحرب الإسرائيلية على غزة. وتشارك اليونان بفرقاطة في هذه المهمة.

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