إسرائيل تغتال عنصراً بارزاً لـ«حماس» بلبنان

المصدر: بيروت، تل أبيب - وكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل هادي علي مصطفى العضو في حركة «حماس» بجنوب لبنان أمس، فيما لقي سوري حتفه كان يمر بالمكان على دراجة نارية، في وقت تزداد الجبهة الشمالية لإسرائيل سخونة.

وقال الجيش الإسرائيلي: إن مصطفى الذي استهدف في مدينة صور اللبنانية كان عضواً «بارزاً» في حركة «حماس»، وكان مسؤولاً عن هجمات على أهداف إسرائيلية ويهودية في مختلف أنحاء العالم.

واستهدفت إسرائيل قبل ظهر أمس، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام، سيارة في محيط مدينة صور، قرب مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين، ما أسفر عن مقتل فلسطيني داخل السيارة، وسوري كان على متن دراجة نارية، صودف مروره لحظة الاعتداء.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مصطفى عمل بتوجيه من قيادي آخر في «حماس»، كان ضمن الكوادر الستة، الذين قتلوا في الثاني من يناير، إلى جانب نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، جراء ضربة إسرائيلية على شقة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي موقع الاستهداف شوهدت سيارة مدمرة لم يبق منها إلا هيكلها الحديدي، بعد إخماد نيران اندلعت فيها، في وقت عَمِل مسعفون على جمع أشلاء من المكان.

وتأتي الضربة غداة تبادل للقصف بين «حزب الله» وإسرائيل، التي شنت غارات على منطقة بعلبك، قالت إنها استهدفت مقري قيادة لـ«حزب الله»، وأسفرت عن مقتل مقاتلين، نعاهما حزب الله.

وأعلن «حزب الله» من جهته استهداف مواقع إسرائيلية في هضبة الجولان، التي تحتلها إسرائيل بأكثر من مئة صاروخ.

وأعلن الحزب، أمس، استهداف ‏ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ من طراز فلق، ثم موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

وأشار في بيان ثالث إلى أنه تم التصدي ‌‏لمسيّرة إسرائيليّة في أجواء المناطق الحدودية، ما اضطرها إلى التراجع والعودة جنوباً.‌‌‌

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