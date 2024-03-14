الصومال.. غارة أمريكية تقتل 3 من «حركة الشباب»

المصدر: مقديشو ـ وكالات

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أعلن الجيش الأمريكي أنه شن غارة جوية في جنوب الصومال أسفرت عن مقتل ثلاثة من مسلحي حركة الشباب الإرهابية.

وقالت القيادة الأمريكية في أفريقيا، «أفريكوم» إنها نفذت غارة جوية «للدفاع عن النفس» ضد حركة الشباب الإرهابية بناء على طلب الحكومة الفيدرالية الصومالية.

وأضافت أفريكوم أن التقييم الأولي بعد الضربة يشير إلى أنه لم يصب أي مدني بأذى نتيجة الضربة التي وقعت في محيط «أوغنجي» في إقليم شبيلي السفلى على بعد حوالي 71 كيلومتراً (44 ميلاً) جنوب غرب مقديشو. وهذه هي الغارة الجوية الخامسة التي ينفذها الجيش الأمريكي في الصومال هذا العام.

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