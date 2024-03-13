القوات المسلحة الألمانية تنضم لقافلة إسقاط المساعدات جواً لغزة

المصدر: د ب ا

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أعطى وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الضوء الأخضر للقوات الجوية الألمانية لإسقاط مساعدات إنسانية يتم الاحتياج إليها بصورة عاجلة فوق قطاع غزة، لتنضم ألمانيا بذلك إلى العديد من الدول الأخرى التي أسقطت مساعدات جوية على الأراضي الفلسطينية المحاصرة.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية أن بيستوريوس وقع أمرا بذلك للقوات المسلحة الألمانية اليوم الأربعاء.

ويأتي هذا الإعلان بعدما أكد الجيش الألماني أنه يجرى الاعداد لإسقاط المساعدات جوا على غزة باستخدام طائرة نقل سي- 130متمركزة في فرنسا.

ويشار إلى أن القوات الجوية الفرنسية تقوم بالفعل بإسقاط المساعدات فوق غزة.

ووفقا لمنظمات الإغاثة، فإن وضع السكان في قطاع غزة ذي المساحة المحدودة والمكتظ بالسكان، يزداد سوءا.

ويشار إلى أن إسرائيل قيدت بشدة إيصال المساعدات برا لغزة خلال الهجمات الجوية والبرية الإسرائيلية على القطاع المستمرة منذ أشهر.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن أزمة جوع خطيرة ويمكن ان تكون مميتة تلوح في الأفق في حال لم يتم تعزيز المساعدات برا. ويذكر أن نحو 2ر2 مليون شخص يعيشون في قطاع غزة.

وكانت إسرائيل قد شنت حربها ضد القطاع ومنعت بصورة كبيرة الوصول إليه، عقب أن قادت حركة حماس هجمات غير مسبوقة على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

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