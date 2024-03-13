بن غفير ينتقد الجيش مطالباً بإعلان الحرب على حزب الله

المصدر: تل أبيب، بيروت - وكالات

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انتقد وزير الأمن الوطني الإسرائيلي ايتمار بن غفير، أمس، وزير الدفاع يوآف غالانت بعدما أطلق حزب الله أكثر من مئة صاروخ على شمال إسرائيل، مطالباً بشن حرب الآن على الحزب.

وقال بن غفير في بيان «غالانت، الجيش مسؤوليتك. ماذا تنتظر؟»، مضيفاً «تم إطلاق أكثر من 100 صاروخ على دولة إسرائيل، وأنتم تجلسون في هدوء؟، بحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني. وتابع «يتعين علينا أن نبدأ بالرد وشن هجوم - الحرب، الآن».

وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي رد بشن العديد من الهجمات على البنية التحتية لحزب الله في لبنان.

وقتل شخصان على الأقل وأصيب 12 آخرون في ضربات إسرائيلية طالت أمس، وفق مصدر أمني، محيط بلدتين في شرق لبنان، قال الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت مقري قيادة تابعين لحزب الله.

وجاءت الضربات الإسرائيلية بعيد إطلاق الحزب عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية في إسرائيل التي قصفت ليلاً محيط مدينة بعلبك، أبرز معاقل الحزب في شرق لبنان. واستهدف القصف الإسرائيلي أمس، وفق مصدر أمني، مبنى عند مدخل بلدة سرعين، الواقعة على بعد نحو عشرين كيلومتراً من مدينة بعلبك، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

وبعد وقت قصير، استهدفت ضربة إسرائيلية ثانية، مبنى في بلدة النبي شيت المجاورة، التي تعد مركز ثقل لحزب الله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته شنّت ضربات على مقري قيادة لحزب الله في منطقة بعلبك في عمق لبنان، قال إن الحزب يخزّن داخلهما وسائل بارزة يستخدمها لتعزيز ترسانة أسلحته.

ونقل موقع سكاي نيوز عربية عن الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قوله، عبر منصة «إكس»: «أغارت طائرات حربية قبل قليل على مقريْن للقيادة تابعين لحزب الله في منطقة بعلبك في عمق لبنان، حيث تم تخزين داخل المقريْن وسائل مهمة يستخدمها حزب الله في مجال تعاظم قدراته بالأسلحة».

وأضاف أن الغارات جاءت رداً على عمليات إطلاق القذائف الصاروخية التي نفذها الحزب واستهدفت شمال إسرائيل.

وكان الحزب أعلن استهداف مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع والقاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف ومرابض المدفعية المنتشرة في محيطها بأكثر من مئة صاروخ كاتيوشا.

وفي بيان أمس، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف نحو 4500 هدف لحزب الله خلال الأشهر الخمسة الماضية في لبنان وسوريا، وأوقع 300 قتيل بين مقاتلي الحزب و750 إصابة.

في وقت سابق من أمس، هاجم الجيش الإسرائيلي مبنى عسكرياً في منطقة الخيام وبنية عسكرية في منطقة بنت جبيل.

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