هل تتحدى إسرائيل بايدن وتجتاح رفح؟

المصدر: دبي - البيان عواصم- وكالات

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اعتبر مسؤولون أمريكيون أن اجتياح إسرائيل لرفح، سيعتبر، حال حصوله، تحدياً للرئيس جو بايدن، الذي يدرس «فرض شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل حال مضت بغزو رفح»، حسبما نقلت وكالة «سبوتنيك» عن وسائل إعلام أمريكية، في وقت انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أولئك الذين يعارضون اجتياحاً برياً لرفح.

وقال مسؤولون أمريكيون، أمس، إن «إسرائيل لم تشارك إدارة بايدن خطة ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ لحماية المدنيين في مدينة رفح الفلسطينية». ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤلين إسرائيليين أن «غزو رفح ليس وشيكاً، ولا تزال هناك حاجة لإجلاء المدنيين وتجهيز القوات»، مؤكدين أن «العملية في رفح لا يمكن أن تبدأ اليوم، حتى لو أعطى نتانياهو الأمر للقيام بذلك». وكان مسؤولون عسكريون إسرائيليون صرحوا، قبل أيام، بأن «عمليات الجيش في خان يونس جنوبي قطاع غزة على وشك الانتهاء، وأنه من المتوقع أن يتخذ الجيش في الأيام المقبلة قراراً بشأن الهجوم المحتمل على رفح».

«رسائل» نتانياهو

ووجّه نتانياهو، أمس، حديثاً لمندوبي اللوبي الإسرائيلي الأمريكي «إيباك» المجتمعين في واشنطن، قائلاً إنه يقدّر بشدة الدعم الذي يتلقاه من الرئيس الأمريكي وإدارته، معرباً عن أمله في استمراره. وتابع في حديثه: «لكن دعوني أكون واضحاً، إسرائيل سوف تنتصر في هذه الحرب مهما حدث».

وأوضح أنه «من أجل تحقيق ذلك، يتعين على الجيش الإسرائيلي أن ينفذ عمليته العسكرية في رفح، وإلا فإن حركة حماس ستعيد تجميع صفوفها، وتعيد تسليح نفسها، وتستعيد قطاع غزة»، وفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وواصل نتانياهو: «إن هذا تهديد لا يُطاق لمستقبلنا، ولن نقبله، سوف ندمر حماس، ونطلق سراح الرهائن لديها، ونضمن أن غزة لن تشكل تهديداً لإسرائيل مرة أخرى».

وفي انتقاده لحلفاء إسرائيل، قال نتانياهو: «لا يمكنكم أن تقولوا إنكم تدعمون حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ثم تعارضونها عندما تمارس هذا الحق». وتابع: «لا يمكنكم القول إنكم تعارضون استراتيجية حماس، المتمثلة في استخدام المدنيين كدروع بشرية، ثم تلومون إسرائيل على سقوط ضحايا».

وفي رسالة غير مباشرة إلى بايدن، قال نتانياهو: إن «الأغلبية الساحقة من الشعب الأمريكي تقف معنا، وأعلم أن الأغلبية الساحقة من أعضاء الكونغرس تساندنا».

موقف أوروبي

وفي بروكسل، أظهرت مسودة لنتائج القمة التي سيعقدها قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، أن القادة سيحثون إسرائيل على الإحجام عن شن عملية برية في رفح، وفقاً لوكالة رويترز. وجاء في المسودة أن «المجلس الأوروبي يحث الحكومة الإسرائيلية على الإحجام عن القيام بعملية برية في رفح التي لجأ إليها أكثر من مليون فلسطيني بحثاً عن الأمان، ومن أجل الحصول على المساعدات الإنسانية».

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