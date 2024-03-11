مقتل 16 شخصاً بقصف إسرائيلي استهدف منزلاً في غزة

المصدر: د ب ا

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قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلًا في مدينة غزة اليوم الإثنين مما أسفر عن مقتل 16 شخصا. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن مصادر طبية في القطاع قولها إن 16 مواطنا أغلبهم من الأطفال والنساء قتلوا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، بعد قصف طيران الاحتلال لمنزل يعود لعائلة أبو شمالة في حي الصبرة بمدينة غزة".

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت، أمس الأحد، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 31 ألفا و45 قتيلا و72 ألفا و654 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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