أمريكا وبريطانيا وفرنسا تتصدى لعشرات المسيّرات الحوثية

المصدر: عواصم - وكالات

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أسقطت قوات أمريكية وفرنسية وبريطانية عشرات الطائرات المسيرة في البحر الأحمر الليلة قبل الماضية، وفجر أمس، بعدما استهدف الحوثيون ناقلة البضائع السائبة بروبل فورتشن، ومدمرات أمريكية في المنطقة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في وقت سابق أمس، إن سفناً وطائرات تابعة للبحرية الأمريكية أسقطت 15 طائرة مسيرة، أطلقها الحوثيون في منطقة البحر الأحمر.

وأوضحت في منشور على منصة «إكس» أن الجيش كان يرد على هجوم واسع النطاق شنه الحوثيون في البحر الأحمر وخليج عدن. وأضافت أن الطائرات المسيرة شكلت «تهديداً وشيكاً للسفن التجارية والبحرية الأمريكية وسفن التحالف في المنطقة».

وقال الجيش الفرنسي، في بيان، إن سفينة حربية وطائرات مقاتلة فرنسية أسقطت أيضاً أربع طائرات مسيرة قتالية كانت تتجه نحو سفن تابعة لمهمة أسبيديس الأوروبية في المنطقة.

وأضاف «هذا العمل الدفاعي أسهم على نحو مباشر في حماية سفينة الشحن ترو كونفيدنس، التي ترفع علم باربادوس، والتي تعرضت لهجوم في السادس من مارس ويجرى قطرها، وكذلك غيرها من السفن التجارية، التي تمر في المنطقة».

انضمام للحلفاء

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، إن سفينتها الحربية «ريتشموند» انضمت إلى حلفاء دوليين في صد هجوم بطائرات مسيرة شنه الحوثيون خلال الليل قبل الفائت، مضيفة أنه لم تقع إصابات أو أضرار.

وذكر وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس على إكس «الليلة (قبل) الماضية، استخدمت (الفرقاطة) ريتشموند صواريخها من طراز (سي سيبتور) لإسقاط طائرتين مسيرتين هجوميتين، ونجحت في صد هجوم آخر غير مشروع شنه الحوثيون المدعومون من إيران».

وأضاف «ستواصل المملكة المتحدة وحلفاؤنا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الأرواح، وحماية حرية الملاحة».

إلى ذلك أعلنت القوات المسلحة الأمريكية أنها شنت ضربات ضد الميليشيا الحوثية الجمعة.

وقالت إنه تم استهداف صاروخين حوثيين مضادين للسفن كانا محمولين على شاحنتين.

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