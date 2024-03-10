قتلى وجرحى بانفجار لغم شرق سوريا

المصدر: دمشق - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قتل 6 أشخاص وأصيب آخرون بانفجار لغم أرضي مضاد للدروع، أثناء بحثهم عن فطر (الكمأة) في البادية السورية، شرقي البلاد.

وقالت وكالة «سبوتنيك» في دير الزور إن 6 أشخاص قضوا نحبهم بانفجار لغم أرضي من مخلفات المجموعات الإرهابية المسلحة في بادية ريف دير الزور. وأشارت إلى أن القتلى كانوا متوجهين على متن شاحنة إلى إحدى مناطق البادية طلباً للرزق وقطف فطر (الكمأة) الذي لا تنتشر كميات كبيرة منه في تلك المناطق.

وأسفر الانفجار عن إصابة آخرين بجروح خطيرة، وتم إسعافهم جميعاً إلى مشفى دير الزور الوطني لتلقي العلاج.

والحادثة الجديدة هي إحدى حلقات سلسلة من الحوادث التي يتعرض لها جامعو فطر الكمأة، إذ قام مجهولون قبل يومين بالهجوم على مدنيين كانوا يبحثون عن الكمأة، وأسفر الهجوم عن مقتل مدنيين وإحراق نحو 15 شاحنة في بادية ريف دير الزور التي تشهد هجمات مسلحة متواترة على المواقع العسكرية والمجموعات المدنية من قبل التنظيمات الإرهابية.

وتشكل الكمأة مصدر رزق هام للسوريين في ظل الحصار الاقتصادي الذي تعانيه بلادهم، إلا أن العشرات منهم قتلوا جراء الهجمات الإرهابية وانفجار المخلفات المتفجرة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، في بيان أمس، عدد الضحايا جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب السورية منذ مطلع يناير الماضي ارتفع إلى 50 قتيلاً، بينهم سبع سيدات و22 طفلاً، إضافة إلى 56 مصاباً، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز