«الدعم السريع» ترحب بدعوة مجلس الأمن لوقف القتال خلال رمضان

المصدر: عواصم - وكالات

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قالت قوات الدعم السريع السودانية، أمس، إنها ترحب بدعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف الأعمال القتالية خلال شهر رمضان.

وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، عن «4 شروط لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، من بينها خروج قوات الدعم السريع من مساكن المواطنين والمرافق العامة والأعيان المدنية».

وشددت في بيان على «ضرورة انسحاب الدعم السريع من ولايتي الجزيرة وسنار وكل المدن التي اعتدت عليها بعد التوقيع على إعلان المبادئ الإنسانية في 11 مايو 2023 مثل نيالا والجنينة وزالنجي والضعين، ومن ثم تجميع قواتها في مكان يتفق عليه».

وأعربت عن ترحيب حكومة السودان بمناشدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وقف القتال في رمضان، مشترطة تحقيق شروط تنفيذ «الدعم السريع» لالتزاماتها عبر منبر جدة بخروج عناصرها من مساكن المواطنين والمرافق العامة والأعيان المدنية، والانسحاب من ولايتي الجزيرة وسنار.

وقف النار

واعتمد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، قراراً يدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان.

ويدعو القرار جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عراقيل وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط التماس والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأيدت 14 دولة مشروع قرار اقترحته بريطانيا وامتنعت روسيا عن التصويت عليه، يدعو إلى «وقف فوري للأعمال العدائية قبل رمضان» ويطلب من «جميع أطراف النزاع البحث عن حل دائم عبر الحوار».

كما يدعو طرفي النزاع إلى «السماح بوصول المساعدات الإنسانية في شكل كامل وسريع وآمن وبلا عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط المواجهة» ويحضهم على حماية المدنيين.

ورحبت المملكة العربية السعودية بتبني مجلس الأمن القرار. وأعربت، في بيان، عن أملها في أن تلتزم جميع الأطراف السودانية بقرار مجلس الأمن بما يحافظ على السودان وأرواح شعبه، وعلى روحانية الشهر الفضيل.

وجددت دعوتها لكل الأطراف إلى الالتزام بمخرجات محادثات جدة الرّامية إلى تحقيق مصلحة الشعب السوداني من خلال الإسراع في الاتفاق حول مشروع وقف العدائيات، وحل الأزمة عبر الحوار السياسي، بما يحقق الاستقرار والازدهار للسودان وشعبه.

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