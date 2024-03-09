طائرات عسكرية من خمس دول تشارك في إنزال مساعدات إنسانية جديدة في غزة

المصدر: وكالات

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ذكر الجيش الأردني في بيان السبت إن طائرات سلاح الجو الملكي نفذت مجددا عمليات إلقاء مساعدت إنسانية من الجو على عدد من المواقع في شمال قطاع غزة بمشاركة طائرات أمؤيكية وفرنسية وبلجيكية ومصرية .

وقال البيان إن "القوات المسلحة الأردنية نفذت السبت 10 إنزالات جوية بالاشتراك مع دول شقيقة وصديقة استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة وذلك للتخفيف من آثار الحرب الدامية على قطاع غزة".

وأضاف البيان أن العملية جرت بمشاركة "طائرتين من نوع "130" تابعتين لسلاح الجو الملكي الأردني وأربع طائرات أمريكية وطائرتين فرنسيتين وطائرة بلجيكية وطائرة مصرية".

وتابع أن الجيش الاردني نفذ "منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع 35 إنزالاً جوياً أردنياً، و36 إنزالاً جوياً نفذتها القوات المسلحة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة" كان بينها أيضا الإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا ومصر .

وكان الجيش الأردني أعلن الجمعة أن طائرات أردنية نفذت إنزالات جوية جديدة لمساعدات إنسانية لمواقع شمال غزة بمشاركة طائرات عسكرية أمريكية وفرنسية وبلجيكية وهولندية ومصرية.

وأدت عملية إلقاء طرود من طائرات على مدينة غزة أدى الجمعة إلى مقتل خمسة أشخاص وجرح عشرة آخرين، بحسب مصدر في المستشفى.

وأكد كل من الجيشين الأردني والأمريكي أن طائراته لم تتسبب بالحادثة.

وفي مواجهة عدم كفاية المساعدات البرية، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الجمعة في قبرص، إنها تأمل في فتح ممر بحري الأحد يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية من الجزيرة المتوسطية التي تبعد نحو 370 كلم عن غزة.

وأعلنت مؤسسة أمريكية للعمل الخيري أنها تقوم بتحميل مساعدات لغزة على متن سفينة في قبرص، ستكون أول شحنة مرسلة إلى القطاع الذي تمزقه الحرب، عبر ممر بحري تأمل المفوضية الأوروبية في فتحه في نهاية الأسبوع الجاري.

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