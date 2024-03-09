القوات الإسرائيلية تقتحم بلدتين جنوب جنين بالضفة الغربية

المصدر: د ب ا

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أفادت مصادر أمنية فلسطينية باقتحام القوات الإسرائيلية، فجر اليوم السبت، بلدة سيلة الظهر وقرية الفندقومية جنوب جنين بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن المصادر قولها إن "قوات الاحتلال شنت حملة تفتيش وتمشيط واسعة في سيلة الظهر والفندقومية، وشددت من تواجدها العسكري، لليوم الثاني على التوالي".

وأضافت المصادر أن "قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على الشارع الرئيسي بينهما".

وكان مسلحون فلسطينيون هاجموا أمس الجمعة مستوطنة بالقرب من مدينة نابلس بإطلاق نحو 30 رصاصة على موقع للجيش الإسرائيلي يتولى حراسة مستوطنة حومش.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه أثناء مطاردة الجنود للمهاجمين، فجر المسلحون عبوة ناسفة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود بجروح متوسطة وأربعة آخرين بجروح طفيفة.

وشنت القوات المسلحة عملية تفتيش بعد فرار المهاجمين في اتجاه قرية سيلة الظهر الفلسطينية.

وتعتبر مستوطنة حومش في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل غير شرعية حتى بموجب القانون الإسرائيلي. وكان قد تم التخلي عنها في عام 2005 عندما أخلت إسرائيل قطاع غزة، مع ثلاث بؤر استيطانية غير شرعية أخرى.

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