إسرائيل تعد خطة لعملية برية في لبنان

المصدر: تل أبيب ـ وكالات

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ذكر تقرير إخباري أمس الجمعة، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي طالب بإعداد خطة بشأن عملية عسكرية برية محتملة في لبنان.

وكلف هرتسي العميد موشيه شيكو تامير بإعداد الخطة، ولهذا الغرض تم نقل جنود من غزة إلى قيادة المنطقة الشمالية مع الوضع في الاعتبار الدروس المستفادة من حرب غزة، بحسب ما ذكرته القناة 13 الإخبارية الإسرائيلية. يشار إلى أن تامير هو من قام بإعداد خطط الدخول البري إلى غزة، عندما كان نائباً لقائد لواء الشمال، ولديه خبرة كبيرة في القطاع الشمالي.

كان وزير الدفاع يوآف غالانت صرح يوم الثلاثاء الماضي بأن التوتر المستمر مع مقاتلي «حزب الله» على الحدود بين بلاده ولبنان يجعل الوضع أقرب إلى التصعيد العسكري، مما قد يجر المنطقة إلى تصعيد خطير. من جهة أخرى أعلنت جماعة «حزب الله»، الجمعة، سقوط اثنين من عناصرها في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان.

وقالت الجماعة في بيان، إن العنصرين من بلدة بليدا، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وفي الوقت نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته قصفت ما وصفه بمراكز القيادة العسكرية لـ«حزب الله» في منطقتي المنصوري وبنت جبيل وفي منطقة زبقين، في جنوب لبنان، كما اعترض مسيرة تحمل متفجرات، تابعة للحزب. وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أنه قصف، الخميس، مجمعات عسكرية لـ«حزب الله» في منطقتي طلوسة ومجدل زون، مشيراً إلى أن القصف أعقبه وقوع «انفجارات ثانوية»، ما يدل على وجود عدد كبير من الأسلحة مخزنة داخل المجمع، بحسب البيان.

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