أمريكا تنفذ ضربات جديدة ضد الحوثيين

المصدر: عدن - محمد أحمد

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أعلن الجيش الأمريكي شن ضربات جديدة، الخميس، استهدفت قدرات جماعة الحوثي العسكرية في اليمن، في حين ذكرت هيئتان بحريتان بريطانيتان أنهما تلقتا تقريرين أمس الجمعة عن حادث على بعد نحو 50 ميلاً بحرياً جنوب شرقي عدن اليمنية.

قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها نفذت ضربات الخميس استهدفت أربعة صواريخ كروز مضادة للسفن وطائرة مسيرة في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن. وقالت القيادة في بيان إن قواتها أسقطت ثلاث طائرات مسيرة انطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين المتحالفين مع إيران باتجاه خليج عدن.

وأضاف البيان: «يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً للبحرية الأمريكية والسفن التجارية». وكانت وسائل إعلام حوثية، أفادت الخميس بقصف الولايات المتحدة وبريطانيا بعض الأهداف الحوثية بمنطقة رأس عيسى في الحديدة اليمنية. وفي ساعة مبكرة، الخميس، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها قصفت مسيّرتين في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن، وقالت إنهما «شكلتا تهديداً للسفن التجارية ولسفن البحرية الأمريكية في المنطقة».

وأمس أفادت وكالة «يو كاي أم تي أو» البريطانية للأمن البحري الجمعة بأنها تلقت بلاغاً عن هجوم وانفجارين قرب سفينة على بعد 50 ميلاً بحرياً إلى جنوب شرق عدن في اليمن. وأشارت الوكالة التابعة للبحرية البريطانية إلى أن «الربان أبلغ عن انفجارين أمام السفينة»، لافتة إلى أن «السفينة وطاقمها بخير».

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