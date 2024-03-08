الصين: الحرب في غزة «وصمة عار على الحضارة»

المصدر: بكين - وكالات

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جددت الصين، أمس الخميس، دعوتها لاستئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، وشددت على أنه لا يوجد ما يبرر استمرار قتل المدنيين، ووصفت الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة بأنها «وصمة عار على الحضارة».

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي للصحافيين، خلال مؤتمر صحافي في بكين «إنها مأساة للبشرية ووصمة عار على الحضارة، حيث اليوم، في القرن الحادي والعشرين هذه الكارثة الإنسانية لا يمكن وقفها». وأضاف «ندعو الفلسطينيين وإسرائيل إلى استئناف محادثات السلام في أقرب وقت ممكن. لا يمكن التذرع بأي سبب لقتل المدنيين». وأوضح أن بلاده تدعم عضوية كاملة للفلسطينيين في الأمم المتحدة، كما دعا لمؤتمر سلام أوسع وأكثر موثوقية.

وأشار وانغ يي إلى أنه يمكن فقط كسر الحلقة المفرغة للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني من خلال التطبيق الكامل لحل الدولتين، وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وبذلك يتم تدمير الأرض الخصبة للأفكار المتطرفة، وأوضح أنه لم يعد بالإمكان التحايل على السعي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

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