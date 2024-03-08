بايدن يأمر الجيش الأمريكي بإنشاء ميناء للمساعدات في غزة

المصدر: غزة، واشنطن - وكالات

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يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن الإعلان عن خطة لإنشاء ميناء مؤقت على ساحل غزة، لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية بحراً إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، وفق ما أفاد مسؤولون رفيعون في الإدارة الديمقراطية.

وقال مسؤولون: «إن الخطوة لن تشمل نشر قوات أمريكية في القطاع الفلسطيني، بل سيبقى العسكريون الأمريكيون في عرض البحر مع مشاركة حلفاء آخرين في التنفيذ». وأضاف «نحن لا ننتظر الإسرائيليين. هذه لحظة لإظهار القيادة الأمريكية»، وسط إحباط متزايد في البيت الأبيض، بسبب امتناع إسرائيل عن السماح بدخول مزيد من المساعدات إلى القطاع.

وتابع المسؤول في تصريحات للصحافيين: «سيعلن الرئيس في خطابه عن حال الاتحاد أنه وجه الجيش الأمريكي بالقيام بمهمة طارئة لإنشاء ميناء في غزة». وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم كشف هويته: «هذا الميناء، الذي يشمل أساساً رصيفاً مؤقتاً، سيوفر القدرة على استيعاب حمولات مئات الشاحنات الإضافية من المساعدات يومياً».

عدة أسابيع

وأوضح مسؤولون أمريكيون أن تنفيذ هذا المشروع الكبير «سيتطلب عدة أسابيع للتخطيط والتنفيذ»، وسيشمل ممراً بحرياً لجلب المساعدات من جزيرة قبرص في شرق البحر الأبيض المتوسط.

ولم يحدد المسؤولون كيفية عمل الميناء في غياب عسكريين أمريكيين على الأرض في غزة، غير أنهم أشاروا ضمناً إلى أن «شركاء وحلفاء»، بالإضافة إلى الأمم المتحدة، ومنظمات إغاثة سيشاركون في تنفيذ المشروع.

في الأثناء قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة: إن تركيز المجتمع الدولي ينبغي أن ينصب على زيادة توزيع المساعدات على نطاق واسع، وإدخالها إلى قطاع غزة براً، لكن أي سبيل لإدخال مزيد من المساعدات إلى القطاع «جيد للغاية». وأضاف دوجاريك «أي سبيل لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة، سواء عبر البحر أو إنزالها جواً، جيد للغاية». وتابع: إن توصيل المساعدات براً أكثر كفاءة، من حيث التكلفة والكميات، وأن هناك حاجة إلى «مزيد من نقاط الدخول، ونحتاج إلى دخول كمية أكبر من المساعدات براً».

ونقلت «رويترز» عن مسؤول إسرائيلي قوله تعليقاً على الخطوة الأمريكية المرتقبة «نرحب وندعم بشكل كامل الخطة الأمريكية بشأن ميناء مؤقت في غزة، لتقديم المساعدات الإنسانية»، موضحاً أن تطوير مرفق ميناء غزة سيكون بالتنسيق الكامل بين إسرائيل والولايات المتحدة.

إنزال جوي

إلى ذلك قال الجيش الأردني في بيان، أمس الخميس، إن طائرات سلاح الجو الملكي الأردني نفذت تسعة إنزالات جوية جديدة لمساعدات إنسانية لمواقع في شمال قطاع غزة، بمشاركة طائرات أمريكية، وفرنسية، وبلجيكية، وهولندية، ومصرية.

وبحسب البيان «تأتي هذه الخطوة ضمن المساعي والجهود الأردنية المستمرة، لإرسال مزيد من المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية للأهل في قطاع غزة، بهدف التخفيف من آثار الحرب، وتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع».

وأوضح أن الجيش الأردني نفذ منذ بدء الحرب على غزة «29 إنزالاً جوياً أردنياً، إضافة إلى 23 إنزالاً جوياً، نفذتها القوات المسلحة الأردنية، بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة».

من جهته قال الجيش الأمريكي: «إن طائرات شحن أمريكية من طراز «سي-130» ألقت مساعدات من الجو في قطاع غزة الخميس، في ثالث عملية مشتركة له مع الأردن، لإيصال مساعدات خلال أقل من أسبوع». وأفادت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «ألقت طائرات سي-130 الأمريكية أكثر من 38 ألف وجبة، توفر مساعدات إنسانية، تنقذ حياة السكان في شمال غزة، لتمكين المدنيين من الوصول إلى مساعدات ضرورية».

وفي السياق أفادت هيئة البث الإسرائيلية «مكان» بأن إسرائيل تعتزم فتح «ممر إنساني مباشر من داخل إسرائيل إلى شمال قطاع غزة نهاية الأسبوع الجاري، وذلك في أعقاب «ضغوط واتصالات دولية»، لا سيما من الولايات المتحدة، ومصر.

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