غوتيريش يدعو إلى هدنة في السودان خلال شهر رمضان

المصدر: نيويورك ـ وكالات

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الخميس، إلى وقف الأعمال القتالية في السودان خلال شهر رمضان. وقال غوتيريش أمام مجلس الأمن الدولي: «هذا الوقف للأعمال القتالية يجب أن يؤدي إلى توقف القتال بشكل نهائي في جميع أنحاء البلاد، ورسم طريق محدد نحو السلام الدائم للشعب السوداني».

ويدرس مجلس الأمن الدولي الدعوة إلى وقف فوري للأعمال القتالية في السودان قبل شهر رمضان، حسبما قال دبلوماسيون. ويتفاوض المجلس المؤلف من 15 عضواً على مشروع قرار صاغته بريطانيا، وقال دبلوماسيون إنه قد يطرح للتصويت اليوم الجمعة.

ويدعو مشروع القرار الذي اطلعت عليه «رويترز»، جميع الأطراف إلى «ضمان إزالة أي عقبات، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر مختلف النقاط، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي»، قبل شهر رمضان الذي يبدأ الأسبوع المقبل.

ويحث مشروع قرار مجلس الأمن جميع الدول على دعم الجهود من أجل تحقيق سلام دائم. ويحتاج قرار مجلس الأمن إلى موافقة 9 أعضاء على الأقل، وعدم استخدام حق النقض من جانب الأعضاء الخمسة الدائمين، الولايات المتحدة أو روسيا أو بريطانيا أو الصين أو فرنسا.

وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليوناً، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات، ونزح نحو 8 ملايين عن منازلهم، كما أن مستويات الجوع مستمرة في الارتفاع.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد للصحفيين، «المجتمع الدولي لا يبذل ما يكفي لمعالجة هذه الأزمة الرهيبة».

ومنذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، أصدر المجلس 3 بيانات صحفية فقط ندد فيها بالعنف وعبر عن قلقه.

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